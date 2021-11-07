وفد تجاري أردني يشارك في معرض الخليج الغذائي

الوكيل الاخباري- بدأ وفد تجاري أردني، اليوم الأحد، مشاركته في معرض الخليج الغذائي (غلف فود) الذي افتتح في مدينة دبي.

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وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة في بيان، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية للترويج للفرص التجارية المتوفرة بالمملكة وبناء شراكات عالمية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على المشاركة الدائمة في المعرض نظرا لسمعته وأهميته الكبيرة، خاصة في دورته الحالية في ظل الظروف الاستثنائية وتداعيات جائحة كورونا.



وأشار حمادة الذي يرأس الوفد التجاري، إلى أن المشاركة الأردنية بالمعرض ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، مبيناً أن الوفد يضم شركات تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية والمطاعم وتجهيزاتها.



وأوضح أن "غلف فود" يعد حدثا سنويا تجاريا في مجال الأغذية وتصنيعها، حيث يرتاده زوار من مختلف دول العالم، ويشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي إلى عقد الصفقات التجارية. وقال حمادة "إن قطاع المواد الغذائية يشكل أهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، ما يتطلب الحرص على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الأمن الغذائي".



ودعا إلى الترويج لقطاع المطاعم والحلويات لما يشهده من تطور كبير منذ سنوات بفضل الجهود الكبيرة والمميزة للعاملين فيه، والتي جعلته منافساً بين دول المنطقة، إلى جانب توفيره الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.



يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في مختلف محافظات المملكة.