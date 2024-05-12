وفد تونسي يطلع على تجربة إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، الأحد، وفدا من القطاع الصحي التونسي، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العامة، للاطلاع على التجربة الأردنية في إنشاء المركز.

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وتهدف الزيارة، التي تمتد يومين، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ونقل الخبرات الأردنية في إنشاء مركز وطني معني بالصحة العامة إلى الأشقاء في تونس.



وأشار البلبيسي إلى عمق العلاقات التي تربط الأردن وتونس، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، مبينا أن المركز يسعى دائما لبناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية تحت شعاره "شركاء من أجل الأمن الصحي".



وثمن أعضاء الوفد، من جانبهم، التجربة الأردنية في المجال الصحي والوبائي وأهمية الاستفادة من هذه التجربة الرائدة، مشيرين إلى أن تونس تنوي إنشاء مركز وطني مماثل، عقب ترشيح الأردن من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية استنادا إلى تجربته الناجحة.



واطلع الوفد التونسي على آلية العمل في المركز ومهامه، ودوره الكبير في مجال الصحة العامة، وأهم الإنجازات التي حققها في المدة الماضية، وأبرز التحديات التي رافقت مرحلة تأسيسه.



ويتضمن جدول أعمال الوفد زيارة إلى المختبر الذي حرص المركز على إنشائه وتزويده بأحدث الأجهزة المخبرية، ليكون مرجعا للمختبرات الوطنية والإقليمية، وقادرا على التعامل مع العينات البشرية والبيئية والحيوانية المصدر، ضمن نهج الصحة الواحدة، انطلاقا من دور المركز في تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية للكشف عن الأمراض السارية، بما فيها الناشئة، ومراقبتها وتأكيدها.

