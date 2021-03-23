وفد حكومي عراقي يصل عمان اليوم

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





يصل وفد عراقي إلى عمان الثلاثاء، يضم وزراء التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والنقل والزراعة والكهرباء والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي.وبحسب السفارة العراقية في عمان سيشارك الوفد في اجتماعات ثلاثية (أردنية - عراقية - مصرية) إلى جانب لقاءات ثنائية.وبينت السفارة أن هناك اجتماعا ثلاثيا (أردني مصري عراقي) سيعقد صباح الأربعاء.وكان السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة قال إن عمّان ستشهد الأربعاء اجتماعات متابعة وتنسيق تجمع الوزراء المعنيين من (الأردن ومصر والعراق) لضمان ديمومة التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والبناء على توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاثة، ضمن خطة عمل وجدول زمني لتحقيق أهداف الشراكة والتكامل الثلاثي.وذكر عبر تويتر، أن العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف ستشهده العاصمة عمّان، على مستوى ثنائي أردني مصري، وآخر ثلاثي يجمع البلدين مع العراق، تجسيدًا للشراكة والتعاون والتكامل، واستكمالًا لمنهجية العمل المشتركة.