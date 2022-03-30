وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - زار وفد روماني برئاسة وزير الزراعة والتنمية الريفية ادريان شيسنوي، اليوم الأربعاء، المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث أطلع على مشاريع المركز وبحوثه.



وأطلع مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، الوفد الزائر على أهم بحوث المركز في مجال استخدامات المياه غير التقليدية في الزراعة، وشبكات الري وأنظمة الري الحديثة المستخدمة من قبل المزارع الأردني والتي كان لها دور بارز في الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق إنتاجية ذات جودة عالية.

اضافة اعلان