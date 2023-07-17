وفد سعودي يطلع على المشاريع البحثية في المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري - اطلع وفد سعودي زراعي من القطاعين العام والخاص، اليوم الاثنين، خلال زيارته المركز الوطني للبحوث الزراعية، على المشاريع البحثية المنفذة في المركز والمتعلقة بالجوانب الزراعية بشقيها الإنتاج النباتي والحيواني.

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كما اطلع الوفد على آليات التعاون مع القطاع الخاص الأردني في مجال تبني التقنيات الحديثة والبذور والأسمدة وكفاءة استخدام الري وبرامج التحسين للثروة الحيوانية والإدارة المزرعية وإيجاد الحلول التي تواجه القطاع الزراعي وتدريب وتمكين المزارعين والقطاع الخاص، لضمان تبني هذه الأمور التي تشكل بمجملها رافعة للقطاع الزراعي.



وقال مدير عام المركز الوطني البحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن اللقاء مع الوفد السعودي كان زاخرا في نقل الخبرات والمعارف والعلوم البحثية الزراعية، حيث يسعى المركز لمد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في نقل الخبرات والعلوم الزراعية.



وبين أن الرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي جاءت في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال بناء شراكات فاعلة مع الدول الصديقة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وإبراز دور الأردن في مواجهة التحديات المائية والمناخية من خلال مشاريع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام الري، علاوة عن قصص النجاح في حاضنة الابتكار الزراعي، وريادة الأعمال الزراعية التي تعد نواة لإدخال تقنيات حديثة من شأنها تعزيز وتطوير البحث العلمي الزراعي والذي سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي.



من جهته، أشار رئيس الوفد السعودي فهد الجمحان المدير الوطني لبرنامج التعاون الفني في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، إلى الإمكانيات الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز الوطني للبحوث الزراعية والذي هو محط اهتمام المنظمات والجهات المانحة المحلية والدولية للاستثمار في تطوير القطاع الزراعي وإحداث التنمية المستدامة.



وقال الجمحان إن المركز الوطني رائد في تبني الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية من خلال حاضنة الابتكار الزراعي، لافتًا إلى تطلع المملكة العربية السعودية لبناء شراكة حقيقية في نقل وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا مع الأردن من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية.



وضم الوفد السعودي خبراء من وزارة البيئة والزراعة وممثلين من منظمة الأغذية والزراعة والقطاع الخاص.



وخلال الزيارة، قدم محمد الرفاعي وسامي العوابدة من المركز، موجزًا عن المشاريع البحثية المنفذة في مجال الثروة النباتية والحيوانية.