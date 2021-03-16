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الثلاثاء، 16-03-2021 10:41 م

وفد شبابنا قوة يطلع على تجربة البحوث الزراعية

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 الوكيل الاخباري - التقى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وفدا من برنامج شبابنا قوة "شبكة سفراء التطوع" في محافظة البلقاء والذي يعمل بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ومؤسسة كايزن شركاء للأفضل.
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وقال حداد إن المركز يمد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الريادية التي يقودها الشباب ويستند إلى منهجية التنمية الإيجابية لهم ليعمل الشباب جنباً إلى جنب مع عائلاتهم ومجتمعاتهم ومختلف القطاعات المجتمعية لتحسين الفرص المتاحة التي تخدم الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

 




 

 


 

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