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السبت، 21-01-2023 11:58 ص

وفد صناعي يبدأ زيارة عمل للسعودية

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الوكيل الاخباري - يبدأ وفد صناعي، اليوم السبت، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، لبحث تنمية علاقات البلدين الاقتصادية وبناء شراكات صناعية مشتركة.

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ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، شركات صناعية تعمل بالعديد من القطاعات الإنتاجية المختلفة، فيما تشمل الزيارة التي تنظمها غرفة صناعة عمان جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.


وقالت غرفة صناعة عمان، في بيان اليوم السبت، إن زيارة الوفد التي تستمر 7 أيام سيتخللها المشاركة بمعرض مكة المكرمة للفنادق والمطاعم الذي يفتتح يوم الثلاثاء المقبل.

 




 

 


 

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