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الثلاثاء، 10-08-2021 11:12 م

وفد طلابي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري -  زار وفد من طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من كليات الطب التابعة للجامعات الشريكة مستشفى الجامعة الأردنية، وذلك ضمن مشروع "ميديتك Miditec" المدعوم من المشروع الأوروبي، والذي يهدف إلى إدماج التكنولوجيا بالتعليم الطبي باستخدام تقنيّة الواقع الافتراضي.اضافة اعلان


ووفقا لبيان المستشفى اليوم الثلاثاء، فقد جال الوفد الذي ضم طلاباً وأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة دهوك العراقية، على مرافق المستشفى يرافقهم عدد من المعنيين في المستشفى .

 




 

 


 

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