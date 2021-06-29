وفد عراقي يطلع على تجربة ديوان الخدمة المدنية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إنه سيتم تتويج التعاون والتنسيق بين الجانبين الأردني والعراقي من خلال مأسسة وتأطير برامج عمل ثنائية مشتركة لتبادل الخبرات في مجال تخطيط وادارة الموارد البشرية في القطاع العام قريباً.جاء ذلك خلال لقاء الناصر وفدا عراقيا يزور الاردن برئاسة رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي في الجلسة قبل الختامية اليوم الثلاثاء.ونظم ديوان الخدمة المدنية زيارة تعريفية للوفد العراقي الى مركز الملك عبدالله الثاني للتميز التقى الوفد خلالها بذوي الاختصاص ف المركز، واطلع على منهجية عمله، وبرامجه ومشاريعه المستقبلية، وتجربته الريادية في تعزيز منظومة التميز ونشر ثقافتها.