الإثنين 04-07-2022
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الإثنين، 04-07-2022 10:23 ص

وفد عسكري امريكي يزور الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الاخباري- استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مكتبه وفدآ عسكريآ من وكالة تخفيض المخاطر الدفاعية في الولايات المتحدة الامريكية والسفارة الامريكية في عمان.

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وبحث الطرفان العديد من الامور الفنية واللوجستية فيما يخص الاستجابة للمخاطر والتهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية والاشعاعية وآلية تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال البحث والتطوير والتمارين المشتركة .


واشاد الوفد الضيف بتطور الخدمات الطبية في هذا المجال من الناحية التشخيصية والتدريبية وعلى سرعة استجابة الخدمات الطبية الملكية للمخاطر البيولوجية والكيميائية.


 




 

 


 

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