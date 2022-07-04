وفد عسكري امريكي يزور الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري- استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مكتبه وفدآ عسكريآ من وكالة تخفيض المخاطر الدفاعية في الولايات المتحدة الامريكية والسفارة الامريكية في عمان.

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وبحث الطرفان العديد من الامور الفنية واللوجستية فيما يخص الاستجابة للمخاطر والتهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية والاشعاعية وآلية تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال البحث والتطوير والتمارين المشتركة .



واشاد الوفد الضيف بتطور الخدمات الطبية في هذا المجال من الناحية التشخيصية والتدريبية وعلى سرعة استجابة الخدمات الطبية الملكية للمخاطر البيولوجية والكيميائية.

