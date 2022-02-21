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الإثنين، 21-02-2022 07:31 م

وفد عسكري بحريني يعبّر عن إعجابه بعمل مديرية الإعلام العسكري في الجيش

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الوكيل الاخباري - زار وفد عسكري بحريني الإثنين، برئاسة مساعد مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بقوة دفاع البحرين العميد عادل عبد اللطيف الرميحي، مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكان في استقباله العقيد المهندس أحمد خلف الزغول.

 

وقال العقيد المهندس الزغول: "نسعى في القوات المسلحة الأردنية وباستمرار إلى زيادة عمق العلاقات في كافة المجالات مع الجانب البحريني الشقيق، لا سيّما على المستوى الإعلامي، ونعمل على تطويرها للوصول إلى أعلى المستويات، من خلال تبادل الخبرات والدورات ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية لكلا الجانبين”.

 

وجال الوفد الضيف في مختلف أقسام المديرية واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة عمل هذه الأقسام التي تقوم على تنفيذ مهامها وواجباتها من حيث التطوير والتحديث الذي شهدته المديرية في مجال الإعلام العسكري.

 

وتأتي هذه الزيارة التي تضمنت جولة في صرح الشهيد / عمان، إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المركز الإعلامي العسكري ومعهد تدريب الإعلام العسكري، في إطار التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجيشين الشقيقين الأردني والبحريني.

 

وثمن العميد الرميحي دور القوات المسلحة الأردنية المستمر في توحيد الجهود والاستفادة من الكوادر الفنية والإعلامية لكلا الجيشين، معرباً عن إعجابه بعمل المديرية وبالمنهجية التي تتبعها في سبيل تعزيز الكفاءات والقدرات الإعلامية لمرتباتها، موكداً أن قوة دفاع البحرين ستعمل يد بيد مع مثيلتها الأردنية للوصول إلى أعلى المستويات.

 

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبيناضافة اعلان


 




 

 


 

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