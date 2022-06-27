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الإثنين، 27-06-2022 10:44 ص

وفد عسكري عُماني يزور الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الإخباري- استقبل المساعد للشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب غازي الدحيات وفد عسكري عُماني برئاسة المقدم الركن موسى المقبالي والوفد المرافق.

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واطلع الوفد الضيف على دور المرأة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية وآلية تدريبها وتاهيلها على كافة المستويات وبجميع الأصناف التي تعمل بها.


وثمن الوفد الضيف نموذج المرأه العسكرية الاردنية ودورها الفاعل في الخدمات الطبية الملكية . 


وجال الوفد الضيف في أقسام مدينة الحسين الطبية وكلية الأميرة منى للتمريض.

 

حضر اللقاء عدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية.



 

 

 

 




 

 


 

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