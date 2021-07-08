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الخميس، 08-07-2021 01:24 ص

وفد عُماني يزور الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - زار وفد عُماني ضم مدير دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية عبد الرحمن الخليلي، ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بالمكتب الدكتور عبدالحميد الراشدي، والأستاذ المحاضر في كلية العلوم الشرعية في جامعة السلطان قابوس الدكتور عبدالله الهاشمي الجامعة الأردنية  لبحث سبل التعاون في المجالات الثقافية والفكرية.اضافة اعلان


واستعرض الوفد مع عميد كلية الشريعة الدكتور عدنان العساف، فرص التعاون الممكنة بين الطرفين، وبين الجامعة ووحدة الدراسات العُمانية التي تحتضنها جامعة آل البيت الأردنية، ويشرف عليها المكتب، وتعنى بتشجيع البحث العلمي وعقد المؤتمرات والندوات.

 




 

 


 

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