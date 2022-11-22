وفد فلسطيني يزور أمانة عمان

الوكيل الإخباري - زار وفد فلسطيني أمس الاثنين، أمانة عمان الكبرى، لغايات تبادل الخبرات في مجالات التغير المناخي ومنعة المدن، بدعم من المؤسسة الدولية للتعاون الألماني لمشروع الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في فلسطين.



وأشارت نائب مدير المدينة لقطاع الصحة والزراعة في أمانة عمان الدكتورة ميرفت المهيرات الى أن الأمانة قطعت شوطاً كبيراً من العمل في مجالات التغير المناخي والتخطيط الحضري لمدينة عمان.



وأضافت، أن الأمانة كانت سباقة في إعداد خطة الجاهزية للتغير المناخي ووضع خطط تشمل محاور واستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي من خلال تسخير كافة إمكانات الأمانة والتعاون المشترك بين جميع قطاعاتها.



وحسب مديرة وحدة استدامة ومتابعة المشاريع في الأمانة المهندسة ساجدة النسور تأتي زيارة الوفد في إطار تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بدمج القدرات على التكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من تجارب الأمانة في مجالات الخطط الاستراتيجية وخطط التغير المناخي والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة ومشاريع التكيف مع التغير المناخي .



وقدم عدد من المسؤولين المعنيين في أمانة عمان عروضاً حول استراتيجية الأمانة وخطة التغير المناخي، ومنعة عمان، وخطة عمان مدينة خضراء، والتخطيط الشمولي، وإدارة النفايات، والزراعة الحضرية، والتقرير الطوعي المحلي لمدينة عمان لأهداف التنمية المستدامة، ومشاريع النقل الصديقة للبيئة، ومشاريع المنعة المتعلقة بالفيضانات، وحملات التوعية الخاصة بالتغير المناخي، ومشاريع الاستدامة الحضرية، ومشاريع البنية التحتية الخضراء.

اضافة اعلان



وضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير البلديات، وممثلين عن بلديات رام الله والبيرة ونابلس، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ونقابة المهندسين .