الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات

الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام

مستوردات الأردن من المجوهرات ترتفع لأكثر من 110% في 5 أشهر

عجز الميزان التجاري في الأردن يرتفع 31.7% خلال 5 أشهر

الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

الإثنين، 01-08-2022 03:50 م

وفد فلسطيني يزور الاقتصاد الرقمي والريادة

0e799415-480e-4d52-bd6c-4746070032d8


الوكيل الإخباري- في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأردني والفلسطيني  الهادفة الى تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجالات التحول الرقمي وريادة الاعمال والامن السيبراني والبريد ، اطلع وفد فلسطيني من كبار موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية على التجربة الأردنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك  وذلك خلال لقائه مع فرق عمل كلاً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني ومركز الوطني للأمن السيبراني،  والتي استمرت من صباح يوم الامس الاحد ولغاية مساء اليوم الاثنين.اضافة اعلان


 

واطلع الوفد الضيف على العروض التقديمية للتعريف بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة والتي تهدف لدعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتسهيل تطوير منظومة ريادة الاعمال في المملكة، وذلك من خلال التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين كل محور من المحاور والتي تشكل أساس الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة والمتضمنة البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية، كما تم مناقشة أطر  التعاون في مجال البريد، و الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الامن السيبراني.

 

كما اطلع الوفد على واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والذي يمتاز بإمكانيات نمو عالية، وتوافر الموارد البشرية الماهرة، والبنية التحتية الآمنة، والقوانين والحوافز الداعمة، كما اطلع الوفد خلال لقائه مع عدد من مدراء الدوائر في الوزارة الى شرح مفصل عن عدد من المبادرات والمشاريع التي تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذها والاشراف عليها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1659357908513

بنك تنمية المدن ينظم ورشة حول مفاهيم النوع الاجتماعي

1659357908513

حوارية باليرموك عن صناعة القيادات الشبابية

imgid558247

53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

720222793119830952540

حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات

8202218322688336289

الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

0L5A0995

إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 17 في العقبة ومعان والبترا

أخبار متعلقة
1659247554302

الجمهور نجم فعاليات جرش في ليلة دلال والسقار ويونان

new_203286_8632_soc

الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة

920f0fe6-542d-4c72-b51c-9f9a96fa981b

الهناندة يكرم الفائزين بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل البريدية

image (84)

توقيع أول اتفاقية للشركة الأردنية الفلسطينية بقيمة مليون دولار

222222

عباس يتوجه إلى عمان للقاء جلالة الملك

الجيش 1

الجيش يكشف عن هوية أول مجندة أردنية في فلسطين - صورة