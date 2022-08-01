وفد فلسطيني يزور الاقتصاد الرقمي والريادة

الوكيل الإخباري-

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في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأردني والفلسطيني الهادفة الى تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجالات التحول الرقمي وريادة الاعمال والامن السيبراني والبريد ، اطلع وفد فلسطيني من كبار موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية على التجربة الأردنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال لقائه مع فرق عمل كلاً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني ومركز الوطني للأمن السيبراني، والتي استمرت من صباح يوم الامس الاحد ولغاية مساء اليوم الاثنين.واطلع الوفد الضيف على العروض التقديمية للتعريف بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة والتي تهدف لدعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتسهيل تطوير منظومة ريادة الاعمال في المملكة، وذلك من خلال التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين كل محور من المحاور والتي تشكل أساس الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة والمتضمنة البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية، كما تم مناقشة أطر التعاون في مجال البريد، و الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الامن السيبراني.كما اطلع الوفد على واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والذي يمتاز بإمكانيات نمو عالية، وتوافر الموارد البشرية الماهرة، والبنية التحتية الآمنة، والقوانين والحوافز الداعمة، كما اطلع الوفد خلال لقائه مع عدد من مدراء الدوائر في الوزارة الى شرح مفصل عن عدد من المبادرات والمشاريع التي تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذها والاشراف عليها.