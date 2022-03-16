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الأربعاء، 16-03-2022 09:57 م

وفد قطري يزور الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - زار وفد قطري برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطري، سلطان بن عبد الله السويدي، اليوم الأربعاء، الجامعة الأردنية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه الوفد أن رسالة الجامعة الأردنية غير مقصورة على خدمة الطلبة الأردنيين فحسب، بل تمتد لتخدم الدول العربية الشقيقة وكذلك العالمية، معبرا عن فخره بعلاقات التعاون التي تجمع الجامعة مع المؤسسات الأكاديمية القطرية.

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