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الأربعاء، 02-02-2022 10:27 م

وفد قطري يزور مؤسسة التدريب المهني

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، مع وكيل وزارة العمل القطرية محمد العبيدلي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في مجال التدريب المهني وتوفير الفرص للشباب.

واكد قطيشات خلال اللقاء حرص المؤسسة على تنفيذ التوجيهات الملكية والعمل على تطوير المنظومة التدريبية بشكل متواصل، وبما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل بالشراكة مع كافة القطاعات التنموية.

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