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الإثنين، 15-11-2021 01:19 م

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن


الوكيل الإخباري - اطلع وفد من دائرة الجمارك الفلسطينية ضم 20 مديرا على تجربة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتعلقة بإصدار رخص استيراد وتصدير لقطاع المصادر الطبيعية.

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كما اطلع الوفد على تجربة الهيئة في مجال الربط مع دائرة الجمارك الأردنية من خلال نظام (الأسيكودا) على المعابر الحدودية.


وقالت المفوض في الهيئة الجيولوجية وفاء بخيت أن الهيئة عرضت أمام الوفد آليات عملها والمهام والصلاحيات المناطة بها بموجب التشريعات النافذة. وتم استعراض التشريعات الناظمة لعمل المصادر الطبيعية وآليات الترخيص المتبعة لدى الهيئة والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما فيها دائرة الجمارك الأردنية وأهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة في قطاع المصادر الطبيعية.


وزار الوفد الفلسطيني مركز خدمة الجمهور في الهيئة وتتبع الخدمات المقدمة في المركز من خلال النوافذ ذات العلاقة بتقديم الخدمات للقطاعات التي تنظم الهيئة عملها وتشمل (نافذة المصادر الطبيعية، نافذة العمل الاشعاعي والنووي، نافذة المشتقات النفطية، نافذة الكهرباء والطاقة المتجددة).


واطلع الوفد على نماذج تقديم الخدمة والبرامج الإلكترونية التي تعزز عمل الهيئة وتساهم في إنجاز العمل بسرعة ودقة واتقان وتوثيق للخدمات المقدمة.


 




 

 


 

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