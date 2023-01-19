وفد من السفارة الهولندية يزور "العلوم والتكنولوجيا"

الوكيل الاخباري - زار وفد من السفارة الهولندية في عمان، اليوم الخميس، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والتقى نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، بحضور عدد من عمداء الكليات في الجامعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجالات المياه والطاقة والغذاء.



وضم الوفد الهولندي مبعوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المياه والغذاء والدواء، جيكوب واسلاندر، ومستشار الاستراتيجيات والتدريب، الدكتور ريموند هافكنشر، والمستشار الإقليمي لقطاع المياه والغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، تيون زيغرز.

اضافة اعلان