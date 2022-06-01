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الأربعاء، 01-06-2022 04:13 م

وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن

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الوكيل الإخباري - اطلع وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة نائب المدير العام للوكالة هوا ليو، على مهام وأهداف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوفد اطلع على نظام المركز وأهدافه ومهامه، الذي يسعى إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الإرهابي والبيولوجي وكذلك تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة، ورصد ومتابعة التهديدات الصحية والبيئية والتنسيق بين القطاعات المختلفة.

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وبحسب البيان، عرض هوا ليو لمجال عمل الوكالة مع الجهات الصحية، والدعم المقدم من الوكالة الدولية إلى وزارة الصحة.


وأضاف أنه جرى نقاش حول سبل التعاون المشترك بين الوكالة والمركز، وخاصة في مجال رفع الوعي عن المخاطر الصحية للتعاون مع المواد المشعة ورفع قدرات العاملين في مجال الوقاية منها والتي تعتبر من مهام المركز، ودور المركز في رفع الوعي ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.



 




 

 


 

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