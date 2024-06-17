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الإثنين، 17-06-2024 07:38 م

وفد من القوات المسلحة يزور المستشفى الميداني الاردني نابلس/3

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الوكيل الإخباري- زار وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني في نابلس/٣ ونقلوا تحيات وتهاني القيادة العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكافة مرتبات المستشفى في بادرة تعكس اهتمام القيادة العامة في المستشفيات الميدانية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى الميداني في نابلس/٣ ومدير المستشفى.


واستمع الوفد إلى شرح قدمه قائد القوة للتعرف على طبيعة عمل المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة فيه.


وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على كافة التجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة مؤخرًا للمستشفى للقيام بعمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه استعدادًا للبدء بعمل المستشفى في كافة التخصصات الطبية المتوفرة في الأيام القليلة القادمة.


يشار إلى أن المستشفى الميداني في نابلس باشر أعماله في تشرين الثاني الماضي، تنفيذًا للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في فلسطين، نظرًا للظروف الصعبة التي يعانون منها نتيجة للحرب الحالية.







 




 

 


 

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