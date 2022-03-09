وفد من الكلية الحربية الجوية الأمريكية يزور القيادة العامة

الوكيل الاخباري - زار وفد من الكلية الحربية الجوية الأمريكية اليوم الأربعاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي والوفد الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

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