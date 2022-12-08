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الخميس، 08-12-2022 11:49 م

وفد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - التقى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم، اليوم الخميس، وفداً يُمثّلُ المجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة رئيس المجلس العلمي في سوريا الدكتورة سلوى الشيخ وعضويّة رئيس لجنة البرامج والتدريب- رئيس لجنة الغدد الصم في السودان الدكتور هشام عبد الرحيم، وعضو لجنة الأمراض الرثوية في الأردن الدكتور خالد العلاونة.

ووفقًا لبيان المستشفى، تأتي هذه الزيارة بهدف اعتماد المستشفى لغايات تدريب الأطباء في اختصاص الأمراض الرثويّة تحت مظلة المجلس العربي.

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