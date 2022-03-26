وفد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يزور متحف الأردن

الوكيل الإخباري - استقبل مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، وعدد من كبار موظفي المتحف، وفداً من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي برئاسة عميد مجلس مديري البنك ميرزا حسن.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للمتحف، اليوم السبت، جال الوفد في معارض المتحف ومرافقه واطلع على العديد من المحطات التي تروي الإبداع الإنساني عبر العصور المتعاقبة على الأرض الأردنية.



وقدم المهندس عمارين فكرة عامة عن المتحف وأهدافه والرؤية الملكية السامية من إنشائه، ليشكل منصة تعليمية ومركزا للأبحاث وبوابة للسياحة الأردنية.



وأبدى الوفد إعجابه بالمتحف والمعروضات الفريدة في قاعاته، كتماثيل عين غزال ومخطوطات البحر الميت، مشيدين بالمستوى المتقدم والتنوع في وسائل العرض في قاعات المتحف.