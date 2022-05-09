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الإثنين، 09-05-2022 08:51 م

وفد من جامعة الزرقاء يزور المجلس التمريضي

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الوكيل الاخباري - استقبل المجلس التمريضي الأردني اليوم الأثنين، وفدا من كلية التمريض بجامعة الزرقاء ضم طلبة من برنامج الدراسات العليا في إدارة التمريض واكاديميين.

وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة أهمية صنع وتأهيل القيادات التمريضية لتستمر مسيرة التطوير والاستثمار في الأجيال الشابة لقيادة مهنة التمريض، وتولى الأدوار الأمامية والمساهمة في صنع القرار والسياسات الصحية للعمل على تحسين النظام والقطاع الصحي. 

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