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الأربعاء، 01-12-2021 03:31 م

وفد من حماية البيئة الكويتية يزور المحميات الطبيعية

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الوكيل الاخباري - استقبلت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأربعاء، وفداً من الهيئة العامة لحماية البيئة الكويتية، ضمن زيارة هدف الى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات الأردن في إدارة المحميات وحماية الطبيعة.

وتضمنت الزيارة التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، جولات ميدانية على عدد من المحميات في المملكة بدأت من محمية غابات عجلون، حيث قدم مدير السياحة في المحمية قيس القاسم، شرحاً تعريفياً عن المحمية والسياحة البيئية فيها، فيما عرضت ممثلة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة نتاليا بولاد لأطر التعاون بين الاتحاد والجمعية حول محمية عجلون واطلع الوفد خلال جولته على مشاريع محمية عجلون الاقتصادية الاجتماعية وأهميتها بالنسبة للمجتمع المحلي والمحمية في آن واحد.

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