وفد من سلطنة عُمان يزور جامعة ال الببت



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم عمّق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة وشقيقتها سلطنة عُمان والتي جاءت بفضل وحرص قيادة البلدين الموصول لتعميق اواصر التعاون المشترك والارتقاء بها في جميع المجالات.جاء ذلك خلال زيارة وفد من سلطنة عُمان إلى جامعة آل البيت اليوم الخميس، ضم مدير دائرة التعريف بالاسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عبد الرحمن بن أحمد ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمكتب الإفتاء عبد الحميد بن يحيى الراشدي والدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي بجامعة السلطان قابوس .