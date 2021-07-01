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الخميس، 01-07-2021 11:48 م

وفد من سلطنة عُمان يزور جامعة ال الببت

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم عمّق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة وشقيقتها سلطنة عُمان والتي جاءت بفضل وحرص قيادة البلدين الموصول لتعميق اواصر التعاون المشترك والارتقاء بها في جميع المجالات.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة وفد من سلطنة عُمان إلى جامعة آل البيت اليوم الخميس، ضم مدير دائرة التعريف بالاسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء عبد الرحمن بن أحمد ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمكتب الإفتاء عبد الحميد بن يحيى الراشدي والدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي بجامعة السلطان قابوس .

 




 

 


 

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