وفد من مبادرة ولي العهد يزور جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - زار وفد من مؤسسة ولي العهد، ضم نائب مدير مبادرات ولي العهد حسام العواملة، ومدير الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة، بشار الحسبان، ومدير منصة "نحن" وأحد خريجي جامعة آل البيت عمران الحمود، اليوم الثلاثاء جامعة آل البيت، بهدف تنظيم وإقامة نشاط تطوعي ولقاء تعريفي لمبادرات مؤسسة ولي العهد.



وقدم رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور، شكر الجامعة لمؤسسة ولي العهد على ما تقدمه من خدمات كبيرة تستهدف النهوض بالشباب وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف جعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع، وتحقيق رؤية ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للنهوض بالشباب الأردني وتطوير قدراته وإبداعاته في مختلف المجالات.

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