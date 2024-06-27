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الخميس، 27-06-2024 08:08 م

وفد من مركز مؤشر الأداء يزور المستقلة للانتخاب

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الوكيل الإخباري - زار فريق من مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، اليوم الخميس، مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، لاطلاع كوادر الأخيرة على محاور ومعايير مؤشر امتثال الذي أطلقه المركز لمراقبة وتقييم أداء الهيئة خلال العملية الانتخابية المقبلة.

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وبحسب بيان صحفي أصدره المركز، تم تبادل لوجهات النظر والآراء حول أهمية تقييم ومتابعة الأداء الانتخابي، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات دعما لمسيرة التحديث السياسي.


وناقش الفريقان المؤشرات الرئيسية والفرعية لمؤشر امتثال وآليات قياسها بغرض الوصول إلى الحرفية والدقة التامة في عملية التقييم.


وأشاد أعضاء الهيئة بالجهود المبذولة لتطوير أدوات تقييمية وموضوعية تسهم في تقييم وتحليل البيانات بشكل مستمر.


وفي هذا السياق، أكدت حنان باقي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام الاستراتيجية بمركز مؤشر الأداء استعداد المركز التام لدعم الهيئة في جميع جوانب تحسين الأداء والتأكد من استمرارية العملية الانتخابية بطريقة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.


وأشار مدير المشاريع وعمليات الرقابة لمؤشر امتثال أحمد غريز إلى أهمية المؤشر في تقييم مدى امتثال الهيئة المستقلة للانتخاب للقوانين الناظمة وللمعايير الدولية والإقليمية، ودعم وتحسين العملية الانتخابية في الأردن لضمان انتخابات حرة ونزيهة.


وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات الهيئة الحالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وآلية تعامل الهيئة مع الشكاوى الانتخابية، واستراتيجيات التوعية والتثقيف الانتخابي، وآليات تحديث سجلات الناخبين وضمان دقتها، والسياسات المتبعة لحماية بيانات الناخبين ومدى كفايتها، وآليات الهيئة المقترحة لعمليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.

 




 

 


 

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