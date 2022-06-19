وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا يطلع على خدمات وزارة التنمية

الوكيل الاخباري - اطلع وفد طلابي من برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا برئاسة الدكتور حمود عليمات، اليوم الأحد، على تجربة وزارة التنمية الاجتماعية، في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وواقع التعامل مع القضايا المجتمعية والإنسانية.



وقال مساعد الأمين العام للرعاية والحماية في الوزارة محمود الجبور، إن العمل في قطاع التنمية الاجتماعية يرتكز في أساسه على مبادئ حقوقية وأطر تشريعية إنسانية تنظم وتحسن طبيعة الخدمات المقدمة كونها تعنى بالإنسانية.

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