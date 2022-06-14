وفد من مكتب الإفتاء العماني يزور جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - زار وفد برئاسة مدير دائرة اللجان والعلاقات الدولية بمكتب الإفتاء العماني عبد الرحمن بن أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الثلاثاء، جامعة ال البيت والتقى برئيسها الدكتور هاني الضمور .



وأكد الضمور عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي جاءت بفضل وحرص قيادة البلدين، مشيرا إلى حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين من خلال العمل على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المشتركة وتبادل الطلبة وعقد المؤتمرات العلمية.

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