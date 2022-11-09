الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 06:32 م

وفد من منظمة تحالف أفضل يزور صندوق المعونة

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الوكيل الاخباري - اطلع وفد من منظمة "تحالف أفضل من النقد"، ومقرها هيئة الأمم المتحدة، خلال زيارته صندوق المعونة الوطنية، على التطور والتحديث الذي اتبعه الصندوق في مجال التحول إلى آليات الدفع الرقمية.

وأكدت مدير عام صندوق المعونة، ختام الشنيكات، في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيارة تدل على ثقة الشركاء بهذه المؤسسة التي أصبحت مركز اهتمام وتقدير الجهات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة الفقر.

وقالت إن الصندوق يسعى من خلال اتباع السبل الحديثة في مجال إيصال الدفعات النقدية للأسر المستفيدة عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، الانتهاء من الأساليب التقليدية القديمة، والتي كانت تشكل هدرا للوقت والجهد.

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