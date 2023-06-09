وفد من وزارات السياحة العربية يزور البترا

الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارات السياحة العربية وممثلي السياحة من دول العالم المعنيين بالقطاع السياحي، والمشاركين في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي عُقد بالبحر الميت، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين مدينة البترا اليوم الجمعة، ضمن مجموعة جولات قاموا بها لعدد من المدن السياحية الأردنية.

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وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مدينة البترا مفوض شؤون المحمية والسياحة الدكتور بلال خريسات ومفوض البنية و التنظيم المهندس سعد الرواجفة ومدير السياحة ومركز زوار البترا ياسين سعيدات.



وقال الدكتور بلال خريسات، إن أهمية الزيارة تكمن في الترويح السياحي للمنطقة عن طريق زيارة ممثلي السياحة من دول العالم، مشيراً إلى انه تم اطلاع الوفد على آليات العمل في محمية البترا وطرق الحماية فيها .