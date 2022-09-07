الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 03:34 م

وفد من وزارة الأوقاف يزور التنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - زار وفد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف الاطلاع على تجربتها فيما يتعلق بإدارة علاقات الشركاء والموردين، وعلى منهجية المتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية في الوزارة.اضافة اعلان


وضم الوفد مستشار وزير الأوقاف رئيس لجنة تطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور مراد نواف الرفاعي، وأكرم رواشدة مدير التطوير وفريق عمل المتابعة والتقييم في الوزارة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وتأتي زيارة الوفد ضمن إطار التشاركية المؤسسية والمقارنات المعيارية مع وزارة التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات العملية في تطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.

وعرض الرفاعي انجازات وزارة الأوقاف والتي تأتي ضمن متطلبات الجائزة منها استراتيجية الوزارة ودليل العمليات ووصف تصنيف الوظائف واستراتيجية المعرفة وخطة المخاطر ومجموعة من المتطلبات الرئيسية.

وكان في استقبال الوفد مستشار وزير التنمية الاجتماعية ومديرة السياسات والتطوير المؤسسي ومدير الشؤون المالية ومدير الموارد البشرية وعدد من موظفي الوزارة المعنيين.

وقدّم المستشار الرفاعي درعاً تكريماً لوزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة من الكتب والبروشورات التعريفية عن أعمال وزارة الأوقاف وإنجازاتها.

 




 

 


 

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