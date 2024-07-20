وفد من وزارة الشباب يزور مدينة الأمير هاشم بمأدبا

الوكيل الإخباري - زار وفد من وزارة الشباب، اليوم السبت، مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بمأدبا.

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واكتسبت المدينة سمعة طيبة خلال السنوات الأخيرة بعد تنفيذ خطة للنهوض بها وتحديثها، شملت البنية التحتية وتقنية‏ المعلومات وتمكين المرأة، حتى أصبحت متنفسا للمواطنين في المحافظة.



وقال مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، إن الخدمات الأساسية والبنى التحتية تلقى اهتماما وفق خطة واضحة حتى وصل عدد روادها إلى نحو 50 ألف زائر سنويا، مشيرا إلى أن مأدبا تعد مثالا يحتذى للتعايش منذ مئات السنين.



وقدم الشخانبة إيجازا عن أبرز المشاريع التي نفذتها المدينة كمشروع الطاقة والبئر الارتوازي، والملعب الخماسي والصالة الرياضية، إضافة إلى مساهمة المدينة بتشغيل الأيدي العاملة من خلال توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة.



وأوضح أن قطاع الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، حظوا باهتمام كبير وهناك خطط مستقبلية تعنى بهم، مؤكدا أن المدينة كانت سباقة باستحداث قسم تكافؤ على الهيكل الوظيفي من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا.



وأشاد الحضور من قيادات وزارة الشباب المتقاعدين والحاليين والإعلاميين، بجهود موظفي المدينة لتطوير وتحديث المرافق على أكمل وجه.



وجال الوفد على عدد من مشاريع المدينة المختلفة ومنها، الملعب القانوني وصالة الأفراح والطاقة المتجددة، وبيت الضيافة.