وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور مؤسسة الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري - اطلع وفد من وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية والرقابة عليها والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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وقالت المؤسسة في بيان، إن الوفد الفلسطيني ومدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات بحثا آليات التعاون حول الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء واخر المستجدات.



وأكد الدكتور مهيدات حرص المؤسسة على التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم لها، وتسهيل الإجراءات، استنادا لبروتوكول التعاون الصحي الصحي، الذي أبرم بين الحكومتين.



ولفت إلى أن المؤسسة تسعى دائما للتنسيق مع جميع الهيئات الصحية في معظم الدول لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الصحية المماثلة وتبادل الخبرات، واستقبال الوفود للإطلاع على تجربة الغذاء والدواء.



وثمن الوفد الفلسطيني برئاسة وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور وائل الشيخ جهود مؤسسة الغذاء والدواء، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين.