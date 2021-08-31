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الثلاثاء، 31-08-2021 09:14 م

وفد هولندي يزور الوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الاخباري - زار وفد من السفارة الهولندية اليوم الثلاثاء المركز الوطني للبحوث الزراعية لبحث آفاق التعاون وتعزيز فرص العمل المشترك بين الجانبين في القطاع الزراعي.

وبحسب بيان للمركز قدم مديره العام نزار حداد إيجازاً حول المركز، استعرض خلاله جملة من إنجازات والبحوث في عدة مجالات أهمها الزراعة المائية، والمياه غير التقليدية، والخرائط الزراعية، والزراعة المستدامة، والتدريب وبناء القدرات.

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