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الثلاثاء، 09-11-2021 05:28 م

وفرة في مخزون المواد الغذائية محلياً وسط تفاوت بارتفاع الأسعار

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الوكيل الاخباري - توفّر السوق المحلية مخزوناً جيداً من المواد الغذائية والأساسية، وسط ارتفاعات متفاوتة بأسعار معظم المنتجات، وضعف الحركة الشرائية للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الاثنين، وزارة الصناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتفتيش وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة، لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.

وأعلن البنك المركزي أمس، خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضم عدداً من الوزراء المعنيين والمديرين العامين في عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي؛ رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجار الجملة، ومن 175 ألف دينار إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة، وتمديد هذا القرار حتى شهر حزيران من العام 2022.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى أن أسعار معظم المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن شهدت أسعار الأرز والسكر والزيت بعض الارتفاع قبلها.

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