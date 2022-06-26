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الأحد، 26-06-2022 10:53 ص

وفود من هيئات تنظيمية عربية تزور تنظيم الاتصالات

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الوكيل الإخباري-  زار عدد من ممثلي الهيئات التنظيمية العربية المشاركين في برنامج بناء القدرات المتخصصة حول "شبكات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة" المنعقد في عمان، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والدور الذي تلعبه الهيئة في تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، أكد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة حرصها على تبادل الخبرات مع نظيراتها الهيئات العربية بهدف توحيد المواقف والآراء إزاء المشاريع والبرامج التي تطرح على المستوى الدولي. وأعربت الوفود الزائرة التي مثلت الهيئات التنظيمية في كل من العراق وليبيا وفلسطين عن شكره للهيئة على استضافة فعاليات البرنامج بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.


واستمعت الوفود إلى شرح توضيحي حول مسؤوليات وواجبات الهيئة والدور الملقى على عاتقها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها على المستوى المحلي، والهادف إلى إيجاد قطاع اتصالات متطور تنعكس آثاره على جميع قطاعات العمل المختلفة، بهدف تلبية احتياجات جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات.


وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم جميع الخبرات والمعارف المتخصصة للأشقاء العرب بهدف الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تنظيم القطاع وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف لما فيه مصلحة المستفيدين.

 

 

 




 

 


 

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