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السبت، 04-09-2021 01:05 م

وفيات كورونا الأسبوع الماضي الأعلى منذ 14 أسبوعا

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الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام وزارة الصحة، أن الأسبوع الوبائي رقم 35 المنتهي يوم أمس الجمعة سجل نسبة فحوصات إيجابية 3.1 بالمئة.

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وبحسب الأرقام، فقد سجل الأسبوع 35 حوالي 96 وفاة الرقم الذي يعتبر الأعلى منذ 14 أسبوعا في 21 أيار الماضي.


وسجل الأسبوع المنتهي بالأمس 5856 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ويشهد الوضع الوبائي استقرارا على ارتفاع الحالات، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم هو الحل لحماية الأردن من زيادة الإصابات.

 

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