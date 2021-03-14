وفيات كورونا السبت شملت وفيات مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا أمس السبت ، تشمل وفيات كورونا في مستشفى السلط الحكومي ، الذين راحوا ضحية انقطاع الأكسجين.

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وبلغ عدد الوفيات، وفق الموجز الإعلامي ، حول كورونا ، أمس السبت (61) وفاة و(4144) حالة إصابة بالفيروس .

وتمّ إجراء (27,984) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصاً، كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حال، وفق موجز السبت.

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