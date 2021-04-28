وفيات كورونا في المملكة تفوق وفيات السرطان

الوكيل الإخباري- أكد مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، الاربعاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة ، خلال عام 2021 ، يفوق أعداد وفيات مرض السرطان.



جاء ذلك خلال تغريدة له عبر تويتر ، وجاء فيها ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" :

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كورونا تتقدم على سلم أسباب الوفاة في الولايات المتحدة وتحتل المركز الثالث بعد أمراض القلب والسرطان.

هذا أمر غير مسبوق منذ عقود طويلة بالنسبة لمرض معدٍ أن يحتل تلك المرتبة المتقدمة.

أما في الأردن فقد فاق عدد الوفيات بالفيروس خلال عام 2021 تلك المرتبطة بالسرطان.