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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس

الأحد، 31-12-2023 11:49 م

وقفة بالرصيفة دعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربهم على المخدرات

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الوكيل الاخباري - نظمت فاعليات رسمية وشعبية وشبابية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء وقفة تضامنية أمام مبنى متصرفية اللواء دعما لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات وعصابات التهريب.

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وشارك في الوقفة عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلون عن الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في مدينة الرصيفة.

 

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