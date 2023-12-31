وقفة بالرصيفة دعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربهم على المخدرات

الوكيل الاخباري - نظمت فاعليات رسمية وشعبية وشبابية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء وقفة تضامنية أمام مبنى متصرفية اللواء دعما لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات وعصابات التهريب.

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وشارك في الوقفة عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلون عن الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في مدينة الرصيفة.