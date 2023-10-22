وقفة تضامنية حاشدة في اليرموك نصرة لأهل غزة

الوكيل الإخباري - نظمت جامعة اليرموك وقفة تضامنية حاشدة نصرة لأهل غزة والمرابطين في مختلف الأراضي الفلسطينية، بمشاركة رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وأسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة.

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وقال مسّاد في كلمته "إننا نقف اليوم بقلوب يعتصرها الألم والحزن، لما تشهده عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص من جرائم حرب بشعة، وانتهاكات صارخة للشرعية الدولية، وعدوان غاشم على المدنيين العزل، واغتيال سافر لكل معاني الإنسانية".



وأضاف أن الكلمات لا تُسعفنا للتعبير عمّا تَمُر به أمتنا العربية والإسلامية جمعاء، بسبب ما يعصف بفلسطين الغالية من الألم والفقد والقهر، جراء المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

