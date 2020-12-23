وقف استقبال المراجعين في منطقة العيص التابعة لبلدية الطفيلة

الوكيل الإخباري-

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أعلنت منطقة العيص التابعة لبلدية الطفيلة الكبرى توقفها عن استقبال المراجعين يومي الأربعاء والخميس بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين كوادر البلدية.وقال رئيس المجلس المحلي لمنطقة العيص عمار العطيوي إنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للعاملين في المنطقة قبل أيام ، تبين وجود إصابتين بين العاملين بفيروس كورونا المستجد.وأضاف العطيوي، أنه سيتم إغلاق مبنى المنطقة لمدة 48 ساعة أمام المراجعين يومي الاربعاء الخميس ، لتعقيم المبنى ولأخذ العينات من اعضاء المجلس وباقي الموظفين.