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الأربعاء، 23-12-2020 10:28 ص

وقف استقبال المراجعين في منطقة العيص التابعة لبلدية الطفيلة

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الوكيل الإخباري- أعلنت منطقة العيص التابعة لبلدية الطفيلة الكبرى توقفها عن استقبال المراجعين يومي الأربعاء والخميس بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين كوادر البلدية.
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وقال رئيس المجلس المحلي لمنطقة العيص عمار العطيوي  إنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للعاملين في المنطقة قبل أيام ، تبين وجود  إصابتين بين العاملين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العطيوي، أنه سيتم إغلاق مبنى المنطقة  لمدة 48 ساعة أمام المراجعين يومي الاربعاء الخميس ، لتعقيم المبنى ولأخذ العينات من اعضاء المجلس وباقي الموظفين.

 




 

 


 

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