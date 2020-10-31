وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات السبت عن توقفهما عن استقبال المراجعين ليوم الاحد في مركزهما في عمان وذلك للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لمبانيهما والمكاتب بعد اصابة عدد من العاملين فيهما بفايرس كورونا حيث تم اجراء فحوصات لكافة العاملين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

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وقالت الوزارة في تصريح صحفي أن مديريات الوزارة في المحافظات مستمرة بعملها كالمتعاد داعية المواطنين ممن لهم معاملات مستعجلة مراجعة أقرب مديرية لإنجازها.



وبينت الوزارة أن الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل الوزارة ودائرة مراقبة الشركات مستمرة و تشمل خدمة الحصول على شهادات QR والايداعات المالية وتقديم طلبات تسجيل الشركات وطلبات الحصول على كلمة المرور والرقم السري متاحة الكترونيا أيضا اضافة الى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة الكترونيا .





