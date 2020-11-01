وقف استقبال مراجعي سلطة البترا لمدة أسبوع

الوكيل الاخباري -

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أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأحد، وقف استقبال المراجعين لها لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الاثنين بسبب الوضع الوبائي وفقا لرئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات.وقال الفرجات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إنه نظراً للوضع الوبائي وتزايد حالات الإصابة والمخالطة بفيروس كورونا في إقليم البترا، وحرصاً من السلطة على سلامة المواطنين والمراجعين وكوادرها، ولغايات اتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة وتعقيم المباني، فإن السلطة تعتذر عن استقبال المراجعين اعتباراً من يوم غد الاثنين ولنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 9/11/2020.