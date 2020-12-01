وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص

الوكيل الإخباري - كشف القائم بأعمال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد أنور الخرابشة أنه يجري العمل حالياً على إنشاء محطة جديدة متحركة من أجل تقديم خدمة الفحص العملي والنظري لتضاف إلى باقي الخدمات التي تقدمها محطات الترخيص المتنقلة.

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وبين الخرابشة، في تصريحات صحافية، إن عملية استيفاء المخالفات من خلال المواقع الموجودة داخل إدارة الترخيص ستتوقف الثلاثاء، وسيصبح الدفع عن طريق الدفع الالكتروني ، تحقيقا للرؤى الملكية السامية.

وأشار، إلى أن الأشخاص غير القادرين على الدفع إلكترونياً بإمكانهم الدفع في مواقع حددتها أمانة عمان وهي قريبة من إدارة الترخيص وأقسامها لدفع المخالفات فيها.







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