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24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 02:01 م

وقف الترافع أمام كافة محاكم الأردن غداً الأربعاء تضامناً مع غزة

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة المحامين وقف الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم المملكة غداً الأربعاء الموافق 13 كانون الأول وذلك حداداً على أرواح الشهداء واستنكاراً للجريمة الصهيونية البشعة والمطالبة بوقفها فوراً على قطاع غزة، وفق عضو مجلس نقابة المحامين خلدون النسور.

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وقال النسور اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" إن المحامين سيتوقفون عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.


ونوه أن النقابة أعدت لحملة تبرع بالدم لأهالي قطاع غزة غداً الأربعاء من الساعة الـ 9صباحاً ولغاية 4 عصراً في مجمع النقابات دعماً لأهالي قطاع غزة .

 




 




 

 


 

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