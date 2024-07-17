وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

الوكيل الإخباري - أكدت شركة مياه العقبة، أنها تضخ المياه إلى منازل المحافظة على مدار الساعة، ولم تصدر برنامجا لتوزيعها خلال العام الحالي، إذ تم توقيف العمل ببرامج التوزيع القديمة.

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وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه في حال قررت الشركة العمل ببرامج التوزيع بنظام الدور فسيتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الشركة على الإنترنت ووسائل الإعلام.



وأهابت الشركة بالمواطنين عدم تداول أي معلومة دون التأكد من دقتها ومصدرها، مؤكدا أن قطاع المياه في محافظة العقبة يدار بكفاءة عالية، ويوفر المياه للمشتركين بدون انقطاع.



وأكدت ضرورة تعزيز خزانات المياه بالمنازل وعدم استخدام خزان واحد، لتفادي نفاذ المياه في حال تأخر وصولها لساعات لأي سبب طارئ، داعية المواطنين في حال عدم وصول المياه لمنازلهم إلى تقديم شكواهم وملاحظاتهم عبر الاتصال بالخط الساخن على الرقم الموحد للشكاوى 117116.